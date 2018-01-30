Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав перешел в "Бешикташ"

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с турецким "Бешикташем". Контракт 33-летнего бразильского форварда с турецкой командой рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Вагнер Лав выступал за другой турецкий клуб "Аланьяспор", в составе которого по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В составе ЦСКА бразильский нападающий выступал в 2004-2012, 2013 годах. Вместе с "армейцами" он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок страны и еще четыре раза Суперкубок. Кроме того, вместе с командой он стал победителем Кубка УЕФА.