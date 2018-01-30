Влогер Алекс Таппер испытал на себе удар рук-базук

Популярный видеоблогер Алекс Таппер решил проверить удар одного из самых известных фриков и качков рунета Кирилла Терешина aka "Руки-базуки". Влияют ли на его силу вливания синтола?

Кирилл ударил Алекса в лицо два раза. Первый из них не произвел впечатление на влогера, второй был более сильным. В целом же удар Терешина не произвел впечатления на Алекса – он был значительно слабее удара профессионального боксера.

Ранее Кирилл Терешин был гостем программы "Прямой эфир", зрители которой увидели молодого жителя Пятигорска в новом образе: кислотные желтые волосы с розовыми и голубыми полосками, черные накачанные губы, подведенные глаза, сбритые брови, белый лак на заостренных ногтях, воспаленные огромные мышцы.

Экстравагантный юноша поведал, что продолжит свои трансформации: он мечтает сделать себе лицо инопланетянина и поменять фамилию, имя и отчество, чтобы было уж совсем "не как у всех". За счет своей необычной внешности Кирилл надеется стать звездой Сети и заработать миллионы.

Здравомыслящие люди, прежде всего, медики, не раз убеждали Терешина прекратить столь опасные эксперименты, поскольку в любой момент парень может лишиться конечностей, однако он не желал их слушать, а прислушаться был готов лишь к своему кумиру Ромарио Дос Сантосу Альвесу. Бразилец специально прилетел в Москву, чтобы остановить русского "синтольного качка" и отговорить его от новых вливаний.