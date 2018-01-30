В Магадане бушует непогода

Аномально тепло, ветрено и снежно. На Колыму пришел мощный циклон из Японского моря. Занятия в младших классах всех школ Магадана отменили. Не работает морской торговый порт. Закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон, в регионе объявлена лавинная опасность. Спасатели перешли на режим повышенной опасности.

Магадан засыпает снегом. На дорогах огромные пробки. Во дворах снежные заносы. Выехать на автомобиле самостоятельно удается далеко не всем. В ход идут лопаты и тросы.

Этот циклон пришел на Колыму из Японского моря. Он необычайно теплый для этого времени года. В Магадане плюсовая температура. И ночью даже шел дождь. Циклон пришел в регион несколько дней назад, но пика достиг сегодня.

Накануне же уже натворил много бед. Несколько дней трасса Магадан-Балаганное-Талон работает с перебоями, дорожники расчистить ее не успевают. Спасателям приходится вызволять застрявших из снежного плена.

Ограничено движение по территориальной дороге Магадан-Балаганное-Талон. В целях превентивных действий приведена в готовность группировка магаданской территориальной подсистемы РСЧС. В настоящее время работает аэромобильная группировка на Арманском перевале.

Оттепель и сильный ветер привели к тому, что местами оторвало лед в Охотском море. Отрезанными от мира оказались двое туристов на острове Недоразумение. Их также вывозили сотрудники МЧС. Спасатели рекомендуют жителям ни в коем случае не выходить на лед, подледный лов сейчас крайне опасен.

"Сильный ветер, угроза отрыва льда. Также появляются трещины, плюс снег. Соответственно, можно не заметить трещину, не заметить промоину, провалиться. Уже одна машина утонула", — докладывает Павел Клочков, начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Метеорологи уже назвали этот циклон аномально теплым. В Магадане и нескольких поселках на побережье побит абсолютный температурный максимум. В Магадане до плюс двух тепла, а норма для конца января – минус пятнадцать градусов.

"Аномально то, что он принес очень теплую влажную воздушную массу. Пришла на территорию нашей области. У нас аномалия в температуре, скажем так. На Охотском побережье у нас зафиксировано на восемь утра плюс два", — отмечает Вера Завадько, начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области.

На Колыме также объявлена лавинная опасность. Жителям рекомендуют пока не покидать населенные пункты. По прогнозам метеорологов этот циклон будет действовать в регионе еще несколько дней. И в пятницу он выразит себя с новой силой. Так что аномально тепло и ветрено в Магадане будет до конца недели.