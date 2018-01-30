Немецкая пресса заподозрила крупнейшие автогиганты страны в проведении опытов над людьми

30 января 201806:04
Немецкая пресса заподозрила крупнейшие автогиганты страны в проведении опытов над людьмиЧитайте нас в Telegram
Сразу несколько немецких автоконцернов обвинили в проведении опытов над животными и людьми. В центре скандала оказались Фольксваген, БМВ и Даймлер. По данным телеканала "Россия 24", они тестировали влияние диоксида азота на здоровье. Подопытных заставляли вдыхать газы, выделяемые при работе дизельных двигателей, а затем отправляли на медицинский осмотр.
Опыты проводились в 2015 и 2016 годах в немецком городе Аахене. Правительство Германии жестко раскритиковало эти действия. Создана специальная комиссия, которая займется расследованием.
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