Клуб Дэвида Бекхэма принят в MLS

Созданный бывшим игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом футбольный клуб принят в состав Главной футбольной лиги (MLS). Клуб будет базироваться в Майами, с названием и символикой определятся позднее, сообщает телеканал "Россия 24". С какого сезона болельщики смогут увидеть первый матч команды в лиге также неизвестно.

Кроме того, сообщается, что в центре города специального для нового клуба построят стадион вместимостью 25 тысяч зрителей. Также планируется строительство частного тренировочного центра и футбольной академии. "Наша миссия создать клуб MLS в Майами теперь завершена, — сказал Бекхэм, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу MLS. — Мы удовлетворены, благодарны и взволнованы. Мы обязуемся перед болельщиками в Майами сделать так, чтобы вы гордились своим клубом, стадион станет местом, на которое вы захотите прийти".