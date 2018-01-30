"Ливерпуль" отдал Старриджа в аренду "Вест Бромвичу"

Английский нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Дэниел Старридж на правах аренды перешел в "Вест Бромвич". Соглашение между командами рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте "Ливерпуля".

Причиной перехода, по информации английских СМИ, стало желание форварда перейти в другой клуб ради получения игровой практики перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в России. В нынешнем сезоне 28-летний Старридж в нынешнем сезоне сыграл за "Ливерпуль" в 14 матчах во всех турнирах и забил в них три мяча.