Допинг-скандал: Зеппельт и Родченков вывалили новую порцию бездоказательных обвинений против России

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков дал первое после бегства в США интервью. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории пообщался с немецким журналистом Хайо Зеппельтом. Части этого интервью вышли в первой части документального фильма Зеппельта "Допинг: совершенно секретно", его показали этой ночью. Ожидается, что полная версия выйдет во вторник утром.

Этот фильм ещё до премьеры автор, не стесняясь в выражениях, назвал "мировым эксклюзивом": первое после бегства в США интервью Григория Родченкова. Который, как неожиданно выяснилось из ленты, с Хайо Зеппельтом был знаком задолго до скандала. То есть до начала антироссийской околоспортивной кампании немецкий разоблачитель и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории консультировались, общались. В общем, неудивительно, что договорились. Как минимум, об этой беседе.

"По американским данным, степень опасности для Родченкова в последнее время сильно увеличилась. Его разыскивают российские спецслужбы. И его только что перевезли в секретное место. Там нет интернета, он полностью изолирован от окружающего мира. Там даже сотовый не ловит. Разве можно взять интервью в таких обстоятельствах", — беспокоится за дружка Зеппельт.

Но Хайо Зеппельт, похоже, убеждён, что можно. 18 декабря прошлого года он приезжает в Нью-Йорк. Занимает место в небоскребе с видом на Статую свободы. Пристраивает микрофон поближе к телефонному динамику. И начинает диалог:

- Здравствуйте, это Григорий?

- Да, я здесь!

Я не сомневаюсь: этот голос, этот акцент. Это, действительно, Григорий Родченков.

А вот у зрителя оснований сомневаться — хоть отбавляй. По сути, все, что Зеппельт предъявил аудитории, — некая звукозапись. На которой неизвестный человек на плохом английском озвучивает известные уже всему миру обвинения. Про грязный российский спорт, про мифическую господдержку допинга. Предполагаемый Родченков хвастается: говорит, его фамилию будто бы даже президент знает! Да и вообще, судя по всему, жизнью доволен.

- Как вы себя чувствуете после всех угроз против вас?

- Я радуюсь каждому новому дню, что я жив, что я могу делать все, что хочу. Как я могу оценить свою безопасность, когда я не знаю, нет ли рядом киллера?! Я не могу этого сделать.

Паранойя, пожалуй, единственное доказательство того, что на том конце провода все-таки Григорий Родченков. Впрочем, для сенсации — явно маловато. И Хайо Зеппельт идёт дальше. Негодует, что российские спортсмены вообще допущены к соревнованиям. Намекает, что глава МОК Томас Бах — коррумпирован, иначе, откуда симпатии к Москве. Наконец, руки дошли и до контейнеров: именно такие для хранения допинг-проб используют, в том числе, на Олимпиадах. Неожиданно оказывается, что вскрыть их, при должной настойчивости, легче лёгкого. Что журналист немедленно демонстрирует в кадре.

"Мировой спорт доверяет этим контейнерам, но с ними возможно сделать абсолютно все! Два из открытых контейнеров мы закрываем так, что больше они не открываются: ни одна антидопинговая лаборатория в мире не заметит, что контейнеры открывались. Можно заменить пробы, можно загрязнить пробы — никто не заметит, все возможно", — радуется Зеппельт.

Но если это действительно возможно, то где гарантия, что пробы российских спортсменов, например, не загрязняли намеренно, с целью устранения конкурентов? Или что банально не подменили — чтобы инициировать массовые отстранения? Получается, Зеппельт сам разрушает всю систему доказательств, выстроенную Родченковым. Но главное — наводит на мысль: если потенциально манипулировать допинг-тестами могут все, то почему виновной назначена только Москва?

Только это ещё не все. Хайо Зеппельт обещает выложить полную запись беседы с Родченковым. Все полчаса — в открытый доступ. Впрочем, если, как и было обещано, в фильм вошли самые сенсационные фрагменты беседы, похоже, прослушивание остального рискует вообще оказаться бесполезной тратой времени.