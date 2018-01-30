Анатолий Антонов: Россию санкциями не запугать

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью телеканалу "России 24", что санкции – движение в никуда, и нашу страну такими действиями не запугать.

Дипломат напомнил, что он единственный посол в мире, который находится под санкциями – Евросоюза и Канады, и подчеркнул, что говорит об этом с гордостью. "Неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против России, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?" – задается вопросом Анатолий Антонов.

Как сообщалось, ранее Конгресс США принял закон "О противостоянии противникам США через санкции", который требует отчитываться о различных аспектах санкционной политики, а в понедельник, 29 января, госдепартамент США передал Конгрессу доклад об эффективности антироссийских санкций. Как утверждают его составители, из-за введенных санкций Москва уже понесла убытки на миллиарды долларов на оборонных контрактах.