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30 января 201808:54 Гульназ Нураева

Башкирские семьи начали приобщаться к новой программе выплат на первенца

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В Башкортостане начался прием заявок на получение новых ежемесячных выплат на первенца. Напомним, такой закон вступил в силу с 1 января 2018-го года. На реализацию данной меры поддержки из федерального бюджета нашей республике выделено чуть более полумиллиарда рублей.

Свою новорожденную дочь Олеся Чернова воспитывает одна. Поэтому, новость о выплатах на первого ребенка для молодой мамы оказалась по-настоящему важной. Даже маленькая Милана, словно понимая ситуацию, родилась на две недели позже предполагаемой даты.

Олеся — одна из первых жительниц республики, которая подала заявление на получение новой ежемесячной выплаты на первенца. 8892 рубля — именно на такую сумму сегодня могут рассчитывать мамы, родившие или усыновившие первенца в этом году. Еще одно важное условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать сумму в 14247 рублей.

"Консультируются, даже если должен ребенок родиться в мае, в июне 2018-го года. Уже интересуются — какой перечень документов надо собрать, Паспорта родителей, свидетельство о рождении и справка о доходах за последние 12 месяцев на момент подачи заявления", — информирует Гульнур Гильмутдинова, заведущая сектором приема граждан Центра социальной поддержки населения по Октябрьскому району г. Уфы.

Заявление  можно подать в центрах соцподдержки населения и  многофункциональных центрах. А также через портал Госуслуг.

Ежемесячные выплаты, положенные при рождении первого  ребенка будут выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Закон вступил в силу с первого января, но пока своим правом в республике воспользовались лишь три семьи. И все они уфимские.

Уже известна сумма, которая потребуется региону для реализации новой программы. "Башкортостан на реализацию данной меры социальной поддержки получит 533 миллиона рублей. По предварительному прогнозу, всего в текущем году в Башкортостане получателями выплат на первенцев станут около 10 тысяч семей," — отмечает Роза Кузьменко, пресс-секретарь министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Заявления на дополнительные выплаты сегодня подают и те, у кого в 2018-м родился второй ребенок. Семьи, признанные нуждающимися, теперь будут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала наличными. Начала свое действие программа по субсидированию процентной ставки по ипотеке. Важно, что эти меры, принимаются наряду с региональными программами, отмечают власти. Положенные по закону выплаты на первенца Олеся Чернова начнет получать уже в ближайшее время. Хорошим подспорьем для нее стала и возможность 2 раза в неделю обращаться к помощи социального работника. Именно он и присмотрит за ребенком, пока молодая мама решает неотложные дела.

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