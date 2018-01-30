St.Petersburg Trophy. Вихлянцева вышла в основную сетку

В Санкт-Петербурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации St.Petersburg Ladies Trophy. В понедельник, 29 января, кроме первый матчей основной сетки девушки доигрывали финал квалификации. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в "основу", а Елена Рыбакина проиграла.

Вихлянцева в матче третьего круга квалификации обыграла словачку Викторию Кужмову – 6:2, 7:5. 18-летняя Рыбакина, получила Wild Card от организаторов в квалификацию, уступила итальянке Деборе Кьеза – 1:6, 3:6.