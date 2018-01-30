Волгоград увидел ночную репетицию парада, посвященного Сталинградской битве

Ночная репетиция парада в честь 75-летия победы в Сталинградской битве, прошла в Волгограде. Участвовали около полутора тысяч человек.

Сольные тренировки боевых машин, личного состава и авиации позади. Задача первой генеральной репетиции — объединить усилия каждой из групп.

По традиции парадную колонну возглавляет знаменная группа. Далее — парадные коробки. Всего — более 1,5 тысяч солдат и офицеров. По задумке, в юбилейный парад часть бойцов примерила обмундирование образцов 1943 года. Репетировать приходится в сильную метель и снег, но ретро-форма, говорят участники парада, даже теплее современных аналогов.

Сражаться с погодой в этот день пришлось и музыкантам. Сводный оркестр исполнил 12 маршей без перерыва.

За прохождением строя наблюдает командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Ему лично принимать парад 2-го февраля. Малейшие неточности — парад отправляется на дополнительный прогон. Особое внимание — механизированной колонне боевых машин.

Комплексы "Искандер", С-300, системы залпового огня — "Смерч", "Торнадо", танки Т-90, бронеавтомобили. Всего в механизированной колонне к параду, посвященному 75-летию разгрома немецких войск под Сталинградом, ровно 75 единиц техники.

На первую генеральную репетицию, несмотря на минусовую температуру, пришло несколько сотен волгоградцев. Среди них были и автолюбители, которые не смогли в этот вечер проехать по центру города. Улицы, примыкающие к площади, были перекрыты еще днем. Но даже тренировка парада не оставила их равнодушными.

До парада военные проведут еще одну генеральную репетицию. 31 января синхронность действий предстоит отработать не только на земле, но и в воздухе. В небо города-героя поднимется авиация.