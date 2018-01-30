Хоккей с мячом. Сборная Казахстана переиграла американцев

В Хабаровске стартовал второй игровой день чемпионата мира по хоккею с мячом. В первом матче второго тура групповых состязаний встречались сборные Казахстана и США, которые играют в турнире подгруппы "В". Казахстанцы одержали вторую победу на турнире – 14:1.

Накануне обе сборные стартовали на первенстве мира с побед. Команда Казахстана разгромила аутсайдеров из Венгрии (29:0), а американская сборная была сильнее соперников из Германии – 14:4.