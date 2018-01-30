Кубок Англии. "Челси" сыграет с бывшим клубом Слуцкого

Футбольная ассоциация Англии провела жеребьевку пятого раунда Кубка страны, матчи которого состоятся в интервале с16 по 19 февраля. Действующие чемпиона Англии из лондонского "Челси" сыграют с бывшей командой российского тренера Леонида Слуцкого "Халл Сити".

Лидерам английской премьер-лиги из "Манчестер Сити" достался в соперники "Уиган". "Брайтон" сыграет с "Ковентри", "Вест Бромвич" – с "Саутгемптоном", "Лестер" – с "Шеффилд Юнайтед".

Команде Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" придется дождаться победителя переигровки в матче "Хаддерсфилд" – "Бирмингем". Клуб "Шеффилд Уэнсдей" также будет ждать повторной встречи "Ноттс Каунти" с "Суонси".

И еще одну пару пятого раунда составили четыре команды, которым предстоит переигровка: лучшая команда в паре "Миллуолл" – "Рочдейл" сыграет с победителем встречи "Ньюпорт" – "Тоттенхэм".