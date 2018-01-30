"Кремлевский доклад": кто получил черную метку от США

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Обмен санкциями 34 минуты назад
"Кремлевский доклад": кто получил черную метку от СШАЧитайте нас в Telegram
Самые свежие новости из США о России. "Кремлевский доклад" не просто готов, но предан конгрессу. Обнародован и список из 210 имен. В нем 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов с состояниями, превышающими 1 миллиард долларов. Это перечисление тех, кто получил американскую "черную метку". В списке — Алишер Усманов, Керимов, Роман Абрамович, Игорь Сечин, Евгений Касперский, Владимир Потанин, Мельниченко, Михаил Фридман, Андрей Костин Костин, Виктор Вексельберг, Савельев, а также чиновники от мэра Собянина до министров Новака, Мантурова и Соколова. Вообще российское правительство представлено почти в полном составе, включая премьера Дмитрия Медведева, сообщает телеканал "Россия 24".
Тут же и фамилии руководства администрации президента — включая Вайно, Громова, Пескова и Суркова. Впрочем, попадание в доклад не означает автоматическое попадание под санкции уточнили в Госдепе.
Вообще пока о санкциях есть один четкий комментарий. В Госдепе объявили, что не видят необходимости в новых ограничениях против военно-промышленного комплекса России, потому что тех, что есть, и так достаточно, они уже сорвали России миллиардные сделки по ВПК. А теперь возможными объектами для санкционного внимания американцев станут иностранные компании, которые рискнут вести бизнес с российскими предприятиями, находящимися под санкциями.
И вот как новые санкции прокомментировал посол России Анатолий Антонов в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24". Он отметил, что является единственным послом, который включен в американский санкционный список.
В засекреченное приложении к докладу могут включаться лица с меньшим состоянием, а также люди, не входящие в число высших должностных лиц. Отдельная часть доклада — список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более 2 миллиардов долларов.
Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Это должно быть сделано не позднее 180 дней с даты вступления закона в силу.
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