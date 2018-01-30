Госдеп призвал ВКС России прекратить "опасные полеты"

Госдеп США требует от России прекратить небезопасное сближение российских военных самолетов с американскими, передает "Интерфакс".

Как говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении, "мы призываем РФ прекратить подобные небезопасные действия, увеличивающие риск ошибочных оценок и представляющих собой опасность для самолетов обеих стран, которые могут привести к столкновениям в воздухе".

В заявлении говорится, что в понедельник истребитель ВКС РФ сблизился с американским самолетом-разведчиком и прошел в полутора метрах от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве.

В Госдепе подчеркнули, что подобные действия ВКС РФ "грубо нарушают существующие соглашения и международные законы".

Между тем, в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ заявили, что истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик над Черным морем, соблюдая все необходимые меры безопасности. Перехват самолета-разведчика США был безопасным.

В военном ведомстве отметили, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние, чтобы опознать неизвестную цель. Экипаж сообщил командованию о результатах и стал сопровождать разведчика, следя за тем, чтобы тот не пересекал границы России. Когда американский самолет изменил курс и ушел в сторону от нашей страны, Су-27 вернулся на аэродром.