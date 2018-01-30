Георгий Джикия пока не думает о чемпионате мира

Ведущий игрок обороны футбольной сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия, который получил серьезную травму крестообразной связки во время межсезонного сбора "красно-белых", сообщил журналистам, что доволен тем, как прошла операция.

"Спартак" отправил своего защитника в Италию, где известным доктором Пьером-Пауло Мариани в клинике Villa Stuart в столице Италии была проведена операция на "крестах" футболиста. "Операция прошла хорошо, спасибо", сказал Джикия.

Однако отвечать конкретно про свою возможность выступить в составе сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года, игрок отказался, сообщает "Спорт-экспресс". "Это конфиденциальная информация", – уклончиво ответил футболист.

Стоит сказать, что синьор Мариани в целом оценил состояние своего подопечного как стабильное и считает, что выздоровление Джикии пройдет в стандартные сроки для такого рода травмы. Однако, дело в том, что мнения медицинских экспертов на этот счет разнятся значительно: травма "крестов" лечится от двух до четырех месяцев. Так что формально у Джикии есть шанс попасть в сборную, но он должен не просто вылечиться, но и быть готовым к игре на самом высоком уровне.