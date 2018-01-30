Футболисты "Зенита" Дзюба и Новосельцев стали игроками "Арсенала"

Футболист питерского "Зенита" Артем Дзюба подписал контракт с "Арсеналом" из Тулы. Сообщается, что арендное соглашение с нападающим сборной России подписано до окончания текущего чемпионата России. Уточняется, что туляки не имеют права окончательного выкупа, а "Зенит" будет оплачивать половину зарплаты футболиста.

Кроме того, вместе с Дзюбой в стан "Арсенала" на тех же условиях также перешел Иван Новосельцев, сообщает "Спорт-экспресс". Известно, что уже первого февраля оба игрока отправятся со своей новой командой на межсезонный сбор в Турцию.

Сообщается, что сами футболисты согласились на переход в тульский клуб даже несмотря на сокращение зарплаты более чем в два раза.