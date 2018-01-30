В Идлибе разбомбили госпиталь "Врачей без границ"

На севере Сирии, в провинции Идлиб, 29 января подвергся бомбежке госпиталь "Врачей без границ". Погибли пять человек, в том числе один ребенок. Шестеро, включая троих медицинских работников, пострадали.

На госпиталь в Идлибе, работающий при поддержке "Врачей без границ", были сброшены два снаряда. После авиаудара больница была вынуждена закрыться, сказали РИА Новости в организации.

Там также добавили, что этот обстрел стал вторым за последние 10 дней: 21 января в результате авиаудара пострадала территория у входа в госпиталь. Тогда взрыв выбил окна в здании и повредил электрогенератор. В результате чего госпиталь не работал три дня, сообщили тогда "Врачи без границ".