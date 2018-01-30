Умер основатель ХАМАС, выстреливший себе в голову

Через три недели после пулевого ранения в голову, полученного при невыясненных обстоятельствах, скончался высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алами, передает "Интерфакс". Отмечается, что 62-летний аль-Алами умер, не приходя в сознание после полученного 9 января ранения.

Изначально ХАМАС объявил, что он ушел из жизни по естественным причинам. Позже представитель движения заявил, что Имад аль-Алами скончался от пулевого ранения, полученного в результате несчастного случая — мужчина проверял огнестрельное оружие и случайно нажал на курок в своем доме в секторе Газа.

Ряд СМИ высказывали предположения, что на самом деле речь может идти об убийстве, а в ХАМАС это скрывают.

Несколько лет назад аль-Алами был одним из членов делегации ХАМАС на переговорах о прекращении палестино-израильского конфликта. С 2008 года по 2012 год — Имад аль-Алами жил в Дамаске в Сирии. Ранее он являлся посланником ХАМАС в Иране.

С 2013 года по 2017 год он занимал должность заместителя главы правительства ХАМАС Исмаила Ханийи.

США включили И.аль-Алами в список "глобальных террористов" в 2003 году.