Кремль: россияне, включенные в "кремлевский доклад", де-факто названы врагами США

Де-факто все названы врагами США. Так оценил включение в "кремлевский доклад" россиян пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это уже можно расценивать как подход, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

"Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Оценку "кремлевскому докладу" США на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе 30 января дал президент России Владимир Путин.

По оценке официального представителя российского президента, публикация американским минфином "кремлевского доклада" может нанести ущерб реноме российских политиков и бизнесменов. Говорить же о возможных ответных мерах, по словам Пескова, можно будет только после внимательного анализа документа.

Дмитрий Песков подчеркнул противоречивость "кремлевского доклада".

"С одной стороны, в тексте есть огромное количество оговорок относительно того, что никоим образом не является санкциями и ограничениями, а с другой стороны, — подчеркнул пресс-секретарь президента России, — придание публичности максимально возможному списку всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу и реноме нашим предприятиям, предпринимателям, политикам, членам руководства".

При этом Песков добавил, что "мы не первый день живем в условия агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно придаваться эмоциям, сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать свою позицию".

Сам Дмитрий Песков к своей фамилии в "кремлевском докладе" относится индифферентно.

"Кремлевский список" опубликован Минфином США.В него вошло почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — более двух сотен человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Автоматического введения санкций против упомянутых лиц он не подразумевает.