Футболист "Лестера" Муса официально стал игроком ЦСКА

Нигерийский нападающий "Лестер Сити" Ахмед Муса вернулся в московский ЦСКА. Оба клуба договорились об арендном соглашении игрока, которое рассчитано на полгода. Отмечается, что аренда является для москвичей бесплатной. Выплаты красно-синими подразумеваются лишь в том случае, если нигериец удачно себя проявит в составе ЦСКА. Также известно, что арендное соглашение не дает москвичам права выкупа.

"Ахмед, ты дома!", — гласит официальный Twitter армейцев.

Напомним, что Муса потерял место в составе "Лестера", ни разу не выйдя на поле в нынешнем сезоне. В английский клуб он перешел в 2016 году из ЦСКА, за который он отыграл пять сезонов, трижды стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.