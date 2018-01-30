В Сочи открылся Конгресс национального диалога Сирии

В Сочи после задержки, связанной с ожиданием участников, официально открылся Конгресс национального диалога Сирии, передает телеканал "Россия 24".

В российском МИД пояснили, что задержка начала конгресса была связана с ожиданием некоторых участников и наблюдателей.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев открыл мероприятие. Как ожидается, после него с приветственным словом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Позже к собравшимся обратится председатель торгового союза Сирии Мухаммад Гасан аль-Каляа.

Конгресс продолжит свою работу в закрытом для прессе формате после официальной части открытия. Во вторник состоятся две пленарные сессии с перерывом на обед. На пленарных заседаниях присутствовать будут только сирийцы, ни гаранты (Россия, Турция, Иран), ни наблюдатели представлены в зале не будут. Участники конгресса соберутся вечером на официальную церемонию закрытия.

В Сочи для участия в конгрессе прибыли более 1,5 тысячи человек, они представляют разные политические и этноконфессиональные группы Сирии.

По словам организаторов форума, из 1511 делегата, 107 человек представляют внешнюю оппозицию.

Главным вопросом форума станет запуск работы над новой конституцией Сирии и вопросы формирования конституционной комиссии.