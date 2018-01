Опекун ударил девушку-инвалида, чтобы сесть в тюрьму

Житель Флориды Патрик Моан ударил в ухо свою девушку-инвалида Брэнди Грегори, чтобы перестать быть ее опекуном и попасть за решетку, пишет Miami Herald.

Сама девушка, которая родилась без трех конечностей и с одной короткой ногой, вызвать полицию не могла, поскольку за две недели до этого Патрик сломал ее мобильный телефон.

