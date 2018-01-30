Опекун ударил девушку-инвалида, чтобы сесть в тюрьму

Житель Флориды Патрик Моан ударил в ухо свою девушку-инвалида Брэнди Грегори, чтобы перестать быть ее опекуном и попасть за решетку, пишет Miami Herald.

Сама девушка, которая родилась без трех конечностей и с одной короткой ногой, вызвать полицию не могла, поскольку за две недели до этого Патрик сломал ее мобильный телефон.

Позже он отвез Брэнди в торговый центр, чтобы кто-нибудь позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Затем он сам признался правоохранителям, что устал заботиться о девушке-инвалиде и "всюду возить ее на коляске".

Он рассчитывал, что после содеянного окажется за решеткой, и тогда Брэнди "станет проблемой государства", сообщает РИА Новости. Девушка-инвалид, со своей стороны, заявила, что Моан регулярно ее избивал.