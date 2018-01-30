СК: обсуждение приговора врачу-гематологу неэтично

Нарушает элементарную этику и провоцирует недоверие граждан к медицинской системе в целом обсуждение приговора врачу Елене Мисюриной, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, Мисюрина признана судом виновной в смерти пациента. Петренко выразила удивление, что приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать люди, в том числе, из сферы медицины, которые не даже не видели материалов конкретного уголовного дела. Таким образом, считает представитель СК, подвергается сомнению компетенция их же коллег, которые дали экспертное заключение по этому делу.

Еще большее удивление у Петренко вызвали комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела. По ее словам, граждане очень часто сообщают о врачебных ошибках, но далеко не в каждом случае речь идет о преступлении.

"Мы тщательно проверяем любое обращение, но лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело", — сообщила Петренко. Например, отмечает она, в 2017 году в СК России поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, и после их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело.

Между тем, врачебное сообщество России надеется на пересмотр дела Елены Мисюриной.

Суд в Москве признал врача-гематолога Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента в 2013 году. Она была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Озабоченность этим делом выразил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, он заявил, что жизнь и здоровье пациентов важнее всего, однако такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Градоначальник подчеркнул, что это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает "чудовищной ошибкой" приговор Мисюриной.

Однако представитель столичного главка СК Юлия Иванова заявила "Интерфаксу", что комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы, проведенные в ходе расследования уголовного дела, прямо указывали на вину Мисюриной. По ее словам, виновность врача-гематолога подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения.