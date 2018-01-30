Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Юру Васильева

24 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю 17-летнего Юры Васильева из Москвы. У Юры прогрессирующий сколиоз самой тяжелой, 4 степени. Не помогли ни массаж, ни лечебная физкультура, ни жесткие корсеты. Юре тяжело дышать, ходить и сидеть, он страдает от сильнейших приступов боли. Избавить Юру от мучений может только сложная операция с установкой металлоконструкции, которая зафиксирует позвоночник. Но операция дорогая, у родителей мальчика нет на нее денег.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 164 778 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 280 386 руб. 217 692 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 2979 руб. собрали читатели "Новой газеты". 663 721 руб. собрали читатели rusfond.ru, mail.ru и ria.ru. Деньги собраны. Госпитализация в январе–2018. Родители Юры благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".