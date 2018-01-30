Кремль ответил на обвинения Родченкова в адрес Путина

Очередной порцией клеветы назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова главного осведомителя WADA Григория Родченкова в адрес Владимира Путина. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что Путин знал об использовании допинга на Олимпиаде-2018.

Заявление Родченкова было озвучено накануне в эфире немецкого телеканала ARD. Песков назвал измышления беглого функционера РУСАДА "очередной клеветой". "Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, — цитирует ТАСС представителя Кремля, – нет ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство, как намек на то, что это может быть правдой".

"Он [Родченков] личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы достаточно сильной моральной неустойчивости и которая очевидно не может восприниматься как источник, который может заслуживать хоть какого-то доверия", — заметил пресс-секретарь главы российского государства.

"Поэтому маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как заказного очернителя у нас вызывает непонимание", — продолжил Песков, отметив, что журналисты не обратились за перепроверкой слов Родченкова к другим источникам.

"Это как раз тот самый способ подачи материалов, который наносит непоправимый ущерб имиджу и реноме СМИ, потому что правило, когда как минимум используется несколько альтернативных мнений, несколько альтернативных источников информации, в данном случае никак не соблюдалось", — заключил Песков, говоря о вышедшем в эфире немецкого телеканала материале.