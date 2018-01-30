В Испании умер самый старый мужчина Земли

Смерть в 113 лет. Из жизни ушел старейший мужчина планеты. Это испанец Франсиско Нуньес Оливера. Подданный Пиренейского королевства ушел из жизни вечером 29 января в своем доме в маленьком муниципалитете Бьенвенида в Эстремадуре.

Франсиско Нуньес Оливера оставил после себя четырех детей, девять внуков и 15 правнуков, сообщает ТАСС. Испанец родился 13 декабря 1904 года. В 1925 году он служил в армии, принимал участие в Испано-франко-марокканской войне и гражданской войне.

Затем мужчина зажил тихой и спокойной жизнью в родном городке. Всю оставшуюся жизнь он занимался сельским хозяйством. Последние 30 лет Франсиско вдовствовал.

Старейшим мужчиной Земли Нуньес Оливера стал летом 2017 года после смерти на 114-м году жителя Хайфы Исраэля Криштала.

Самым пожилым человеком в мире считается японка Наби Тадзима, родившаяся 4 августа 1900 года.