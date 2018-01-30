Футболист "Баварии" Видаль перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Чилийский полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль покинет клуб ради английского "Манчестер Юнайтед". Футболист станет "красным дьяволом" летом, по окончании нынешнего сезона.

Руководство "Баварии" решило отпустить чилийца после того, как мюнхенцы договорились с "Шальке-04" о трансфере перспективного молодого игрока гельзенкирхинцев Леона Горетцки, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на немецкое издание Bild. Именно на него будет сделан акцент в средней линии "Баварии".

Видаль проводит свой третий сезон в составе чемпиона Германии. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 играх и забил 6 голов. Ранее сообщалось, что интерес к чилийцу проявлял другой английский клуб – лондонский "Челси".