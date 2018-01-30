Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Игоря Чащина

11 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Игоря Чащина из Новосибирской области. Весной этого года мальчику поставили страшный диагноз – неходжкинская лимфома брюшной полости 3-й стадии. Игорь перенес уже пять курсов химиотерапии. Очевидна положительная динамика. Лечение надо продолжать. Но лечение для Игоря платное, а препараты дорогие. У семьи таких денег нет, все имеющиеся средства уже израсходованы. Рады сообщить: вся необходимая сумма (444 308 руб. ) собрана.

Читатели vesti.ru собрали 206 181 руб. 192 979 руб. собрали телезрители ГТРК «Новосибирск». 20 748 руб. собрали телезрители "НСК 49". 83 280 руб. собрали читатели Русфонда. Всего собрано 503 188 руб. Родители Игоря благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".