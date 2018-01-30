Родственники жертв ангарского маньяка боятся идти в суд

Во вторник Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство родственника жертвы ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного пожизненно за 22 убийства женщин и обвиняемого в 60 новых преступлениях, попросившего освободить его от участия в судебном процессе, передает "Интерфакс".

По словам судьи Алексея Жигаева, заявление поступило от признанного потерпевшим родственника убитой женщины, он просил освободить его от участия в судебном заседании и использовать его показания следствию. Заявление удовлетворено.

Он отметил, что ни одного родственника жертв маньяка во вторник в суде не было.

Гособвинитель Александр Шкинев после этого подал ходатайство о переводе судебного заседания в закрытый режим, которое судья также удовлетворил и попросил представителей СМИ покинуть зал.

"Состоялось 10-е судебное заседание. Судом рассмотрено 13 эпизодов из 60 инкриминируемых Попкову. Ни на одно заседание родственники погибших женщин не приходили. Девять подавали ходатайства, чтобы суд учел их показания следствию, которые были удовлетворены", — сообщили в суде.

Иркутским облсудом принято решение вести судебное разбирательство по делу "ангарского маньяка" в открытом режиме за исключением эпизодов, связанных с сексуальным насилием — они будут рассматриваться в закрытом режиме. Пока состоялось одно открытое заседание 29 января, представителей СМИ на нем не было. Также сообщалось, что облсуд продлил Попкову заключение под стражей в СИЗО до июня 2018 года.

Как известно, в 1994-2000 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Их обезображенные тела со следами сексуального насилия впоследствии обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области — у обочин дорог, в лесных массивах и на кладбищах.

На нескольких телах были видны следы колес автомобиля "Нива", после чего на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин данной марки в Ангарске.

У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Таким образом следствие вышло на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Попков написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях, давших основание для нового уголовного дела, находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде.

Своим сокамерникам он заявил, что у него жертв больше, чем у Чикатило. Экс-милиционер называл себя "чистильщиком", утверждая, что убивал лишь "женщин, ведущих разгульный образ жизни", что не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. Известно, что минимум три преступления маньяк совершил, находясь на работе и используя служебный автомобиль.

14 января 2015 года Иркутский облсуд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Однако в колонию он отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу и его оставили в СИЗО.

Второе дело 53-летнего Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, жертвами которых были женщины: это убийства, покушения на убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.

По данным СКР, с 1992 по 2000 годы Попков совершил на территории Иркутской области более 80 убийств.

Во время расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет были в розыске как пропавшие без вести.

Как показала экспертиза, проведенная в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, никакими психическими расстройствами Попков не страдает.