Путин прокомментирует доклад минфина США на встрече с доверенными лицами

Президент России Владимир Путин даст оценку "кремлевскому докладу" США. Это произойдет 30 января в Гостином дворе на встрече с доверенными лицами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что с большой долей вероятности можно предположить, что вопросы о "кремлевском докладе" будут заданы президенту на встрече с доверенными лицами, передает ТАСС.

Сам пресс-секретарь президента РФ решил воздержаться от масштабных комментариев и предоставить сделать это главе государства. Он только отметил, что предстоящая встреча будет проходить без определенной повестки дня, в свободном режиме. "Мы ожидаем достаточно продолжительное и содержательное мероприятие", — сказал он.

Позже, по словам Пескова, Путин уже в качестве президента примет участие в военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов операции ВКС РФ в Сирии.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию так называемого "кремлевского доклада". В него были внесены все члены российского правительства. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев. А также руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет 1 миллиард долларов и более.

Всего в списке имена 210 человек. Он поделен на несколько частей — администрация президента, кабинет министров, "политические лидеры" и "олигархи". Он также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией". Фигуранты секретного списка, как отметил Минфин, могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее 1 миллиарда долларов.

В минфине США подчеркивают, что данный список не является санкционным. Никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.