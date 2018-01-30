Друг Олега Табакова Авангард Леонтьев уточнил информацию о состоянии артиста

Народный артист РФ Авангард Леонтьев уточнил информацию о состоянии здоровья Олега Табакова. Ранее 30 января ряд СМИ сообщил, что у него начались судороги, и медики оценивают состояние любимого артиста как крайне тяжелое.

Друг Табакова в комментарии сайту телеканала "Звезда" сообщил, что ситуация "на контроле", и у него нет информации об ухудшении здоровья Олега Павловича.

Друг 82-летнего артиста сообщил, что некоторое время назад Табакова вывели из критического состояния. Он по-прежнему находится в реанимации, но состояние его стабильное: Олег Павлович в сознании и дышит сам.

О госпитализации народного артиста СССР Олега Табакова стало известно в конце ноября 2017 года. Сообщалось, что у него диагностировали заражение крови, которое возникло во время установки зубных имплантов.