Тема:

Обнаружение и изучение чёрных дыр Вселенной 2 часа назад

Новости Наука

30 января 201813:44 Анатолий Глянцев

Математики доказали, что в чёрных дырах нарушается принцип причинности

Внутри чёрной дыры может существовать область, где будущее не предопределено прошлым.
Иллюстрация NASA/JPL-Caltech.

Читайте нас в Telegram

Внутри сильно заряженных чёрных дыр существуют области, где будущее не предопределено прошлым. Такой вывод сделала группа исследователей во главе с Витором Кардосо (Vitor Cardoso) из Лиссабонского университета (Португалия). Их коллега Шахар Ход (Shahar Hod) из Хадассахского академического колледжа (Израиль) тут же ввязался в спор. А точку в дискуссии могут поставить наблюдения гравитационных волн.

"Будущее полностью предопределено прошлым". Такой вывод можно сделать, если философски обобщить законы классической механики. Эта жутковатая идея обычно излагается с упоминанием демона Лапласа, придуманного великим французским математиком и физиком. В этой формулировке она звучит так: если бы существовал разум, способный точно знать состояние Вселенной в настоящий момент и производить вычисления любой сложности, он мог бы предсказать всё, что произойдёт в будущем.

В математике задача предсказать будущее системы, зная начальные условия и закон, которому она подчиняется (уточним, что закон должен быть задан дифференциальным уравнением) называется задачей Коши. Давным-давно показано, что для уравнений классической механики задача Коши имеет единственное решение, что и ведёт к столь мрачным философским выводам.

Правда, классическая механика – давно уже не передний край науки. Границы её применимости очерчены столетие назад. В частности, там, где речь идёт о сильной гравитации, в игру вступает общая теория относительности (ОТО), о которой "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) немного рассказывали. У этой теории более сложные отношения с задачей Коши.

В частности, Роджер Пенроуз и Стивен Хокинг ещё полвека назад показали, что в чёрных дырах может существовать так называемый горизонт Коши. Это граница, за которой задача Коши перестаёт иметь единственное решение, то есть будущие события уже не предопределены прошлыми однозначно.

Однако Пенроуз вычислил, что такое возможно лишь при специально подобранных условиях, а при малейшем их нарушении горизонт Коши исчезает. На этом основании он сформулировал гипотезу сильной космической цензуры: горизонтов Коши на самом деле не существует.

Команда Кардосо оспорила этот вывод. Учёные рассмотрели решение уравнений ОТО, известное как метрика Рейсснера-Нордстрёма (Reissner–Nordström metric). Она описывает превращение в чёрную дыру под действием собственной гравитации (коллапс, как говорят специалисты) сферы, имеющей электрический заряд. Свои расчёты исследователи выполнили для Вселенной, расширяющейся с ускорением под действием тёмной энергии (или, как говорят специалисты, космологической постоянной).

Как поясняет ресурс Physicsworld.com, если электрический заряд достаточно велик, то отталкивание одноимённых зарядов вкупе с действием тёмной энергии противостоит гравитации достаточно эффективно, чтобы горизонт Коши не разрушился.

Таким образом, образуется область, где нарушается предопределённость будущего прошлым. Причём это более серьёзное нарушение, чем то, которое существует в квантовой механике с её знаменитым котом Шрёдингера. Ведь в последнем случае мы можем хотя бы рассчитать вероятности тех или иных состояний, а горизонт Коши не позволяет и этого.

Правда, в природе вряд ли существуют чёрные дыры, имеющие такой большой электрический заряд. Однако авторы полагают, что похожего эффекта можно добиться, если вместо заряда взять момент импульса. То есть горизонт Коши может образоваться в чёрной дыре, если она достаточно быстро вращается.

Результаты команды Кардосо в свою очередь оспорил Шахар Ход. Он использовал свой собственный подход к решению Рейсснера-Нордстрёма и пришёл к выводу, что горизонт Коши всё-таки разрушается.

Точку в дискуссии может поставить наблюдение гравитационных волн, порождённых столкновением чёрных дыр. Их тонкие свойства должны зависеть от того, имелся внутри "участников ДТП" горизонт Коши или нет. По всей видимости, придётся подождать, пока накопится достаточно много наблюдений. Учитывая, что чувствительность детекторов поэтапно повышается, а к анализу сигнала подключён искусственный интеллект, ждать, возможно, придётся не слишком долго.

К слову, "Вести.Наука" не раз рассказывали о разнообразных ревизиях, которым некоторые исследователи хотят подвергнуть общую теорию относительности и построенную с её помощью стандартную космологическую модель. Так, по мнению некоторых учёных, она может обойтись без сингулярности, а по расчётам других – без тёмной энергии. Что не отменяет того факта, что ОТО прекрасно проходит все наблюдательные проверки. Выполняются они, в частности, с помощью далёких звёзд, а также родного и близкого Солнца.

Ранее по теме

Коротко

15:03

Путину обидно, что его не включили в "кремлевский список"

14:36

Путин поблагодарил Машкова за "Движение вверх"

13:54

Путин начал встречу с доверенными лицами

12:59

В Испании умер самый старый мужчина Земли

12:57

Зорькин объяснил, почему Навальному нельзя баллотироваться

12:31

В Сочи открылся Конгресс национального диалога Сирии

12:18

Кремль: россияне, включенные в "кремлевский доклад" де-факто названы врагами США

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: по сути в список США занесли все 146 миллионов россиян

Путин: по сути в список США занесли все 146 миллионов россиян

26 минут назад
Путин: обвинения России в допинге предъявляет "придурок Родченков"

Путин: обвинения России в допинге предъявляет "придурок Родченков"

1 час назад
Родственники жертв ангарского маньяка боятся идти в суд

Родственники жертв ангарского маньяка боятся идти в суд

2 часа назад
Вторая за месяц Суперлуна после затмения покажется большой и красной

Вторая за месяц Суперлуна после затмения покажется большой и красной

2 часа назад
Друг Олега Табакова Авангард Леонтьев уточнил информацию о состоянии артиста

Друг Олега Табакова Авангард Леонтьев уточнил информацию о состоянии артиста

2 часа назад
Владимир Стержаков решил жениться, когда оказался под капельницей

Владимир Стержаков решил жениться, когда оказался под капельницей

33 минуты назад
7 вариантов смерти биткоина

7 вариантов смерти биткоина

46 минут назад
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

7 часов назад
Флешку включил: Путин поблагодарил Машкова за "Движение вверх"

Флешку включил: Путин поблагодарил Машкова за "Движение вверх"

1 час назад
У Сфинкса в Египте встретились самый высокий мужчина и самая крохотная женщина в мире

У Сфинкса в Египте встретились самый высокий мужчина и самая крохотная женщина в мире

1 час назад
Влогер Алекс Таппер испытал на себе удар рук-базук

Влогер Алекс Таппер испытал на себе удар рук-базук

12 часов назад
Глава Volkswagen: тесты на животных неприемлемы

Глава Volkswagen: тесты на животных неприемлемы

41 минута назад
Панкадж Саран: между Индией и Россией есть взаимное доверие

Панкадж Саран: между Индией и Россией есть взаимное доверие

44 минуты назад
40
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

1 час назад
162
Журналисты посчитали, сколько человек, стран и организаций оскорбил Трамп

Журналисты посчитали, сколько человек, стран и организаций оскорбил Трамп

1 час назад
Полуголый уралец заставил "спасшую" его семью спрыгнуть с балкона

Полуголый уралец заставил "спасшую" его семью спрыгнуть с балкона

1 час назад
Напечатанные на 3D-принтере предметы теперь могут менять цвета

Напечатанные на 3D-принтере предметы теперь могут менять цвета

1 час назад
Названы российские цены на 7-местный кроссовер Peugeot

Названы российские цены на 7-местный кроссовер Peugeot

1 час назад
Имя убийцы: пакистанскую студентку расстреляли за отказ выйти замуж

Имя убийцы: пакистанскую студентку расстреляли за отказ выйти замуж

2 часа назад
Минстрой придумал, как вывести аренду из серой зоны

Минстрой придумал, как вывести аренду из серой зоны

2 часа назад
Hyundai показала внешность нового Santa Fe

Hyundai показала внешность нового Santa Fe

2 часа назад
В Испании умер самый старый мужчина Земли

В Испании умер самый старый мужчина Земли

2 часа назад
В фильме "Анастасия" дочку Николая II отправят в Америку 80-х

В фильме "Анастасия" дочку Николая II отправят в Америку 80-х

2 часа назад
Зорькин объяснил, почему Навальному нельзя баллотироваться

Зорькин объяснил, почему Навальному нельзя баллотироваться

2 часа назад
"Серые" смартфоны россиян предложили внести в черный список

"Серые" смартфоны россиян предложили внести в черный список

3 часа назад
СК: обсуждение приговора врачу-гематологу неэтично

СК: обсуждение приговора врачу-гематологу неэтично

3 часа назад
Кремль ответил на обвинения Родченкова в адрес Путина

Кремль ответил на обвинения Родченкова в адрес Путина

3 часа назад
В Сочи открылся Конгресс национального диалога Сирии

В Сочи открылся Конгресс национального диалога Сирии

3 часа назад
Умер основатель ХАМАС, выстреливший себе в голову

Умер основатель ХАМАС, выстреливший себе в голову

3 часа назад
В Идлибе разбомбили госпиталь "Врачей без границ"

В Идлибе разбомбили госпиталь "Врачей без границ"

3 часа назад
Пассажиры сняли на видео последствия обрушения потолка в тбилисском метро

Пассажиры сняли на видео последствия обрушения потолка в тбилисском метро

4 часа назад
Наперекор биологам и математикам: почему голые землекопы не стареют

Наперекор биологам и математикам: почему голые землекопы не стареют

4 часа назад
Вести.net: аэропорт Домодедово внедряет распознавание лиц первым в России

Вести.net: аэропорт Домодедово внедряет распознавание лиц первым в России

4 часа назад
Камера сняла момент падения сосульки на ребенка в Магадане

Камера сняла момент падения сосульки на ребенка в Магадане

4 часа назад
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

4 часа назад
Главы думских комитетов отказались завтракать с Трампом

Главы думских комитетов отказались завтракать с Трампом

4 часа назад
Названа дата премьеры абсолютно нового Mercedes-Benz Sprinter

Названа дата премьеры абсолютно нового Mercedes-Benz Sprinter

5 часов назад
В Москве задержан 19-летний драгдилер с марками на 2 миллиона рублей

В Москве задержан 19-летний драгдилер с марками на 2 миллиона рублей

5 часов назад
О чем молчит Молчанка: воды тюменской реки стали кровавыми

О чем молчит Молчанка: воды тюменской реки стали кровавыми

5 часов назад
Самолет, заправленный горчицей, перелетел из США в Австралию

Самолет, заправленный горчицей, перелетел из США в Австралию

5 часов назад
Загрязнение воздуха может нарушить менструальный цикл

Загрязнение воздуха может нарушить менструальный цикл

5 часов назад
Из иркутского интерната на такси сбежали шестеро подростков

Из иркутского интерната на такси сбежали шестеро подростков

5 часов назад
При столкновении микроавтобуса и фуры в Турции погибли 8 человек

При столкновении микроавтобуса и фуры в Турции погибли 8 человек

5 часов назад
На Сардинии впервые нашли этрусское поселение

На Сардинии впервые нашли этрусское поселение

5 часов назад
Квартиру Гнойного без "тоскливого евроремонта" сдают на Avito

Квартиру Гнойного без "тоскливого евроремонта" сдают на Avito

5 часов назад
Вести.net: фитнес-приложение рассекретило военные базы

Вести.net: фитнес-приложение рассекретило военные базы

6 часов назад
В Россию привезут совершенно новый кроссовер Toyota

В Россию привезут совершенно новый кроссовер Toyota

6 часов назад
На орбиту выведена "звезда человечества", которая ярче всех объектов ночного неба

На орбиту выведена "звезда человечества", которая ярче всех объектов ночного неба

6 часов назад
Дом музыки приглашает на Китайский Новый год

Дом музыки приглашает на Китайский Новый год

17 часов назад
Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

29.01.2018 15:30