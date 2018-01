Имя убийцы: пакистанскую студентку расстреляли за отказ выйти замуж

Отказавшаяся выходить замуж за племянника видного политического деятеля пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва студентка Асма Рани была расстреляна на пороге собственного дома, но перед смертью, уже в госпитале, успела назвать имя убийцы, сообщает Samaa.tv. Несмотря на то что нападение произошло еще 28 января и последнее признание было сделано под запись, полиция пока так и не задержала отвергнутого жениха Муджахидуллаха Африди и его брата Садикуллу.

Асма Рани училась на третьем курсе медицинского факультета в Абботтабаде, а на время каникул вернулась домой, в Кохату. Тут-то к ней вновь зачастил с предложениями руки и сердца Муджахидуллах, племянник Имрана Хана, главы регионального отделения Пакистанского движения за справедливость (PTI) — основанной в 1996 году и стремительно набирающей влияние и политический вес партией. Девушка отказала претенденту, за что и поплатилась жизнью.

This girl was murdered today in Kohat for refusing a rishta. The killer is nephew of PTI's District Kohat President. She named the killer herself before her death. She is student of 3rd year MBBS. This is so tragic. KP police not arresting the killer. RT 4 justice pic.twitter.com/CiDY5tL3yh