Владимир Путин встретится с российскими участниками Олимпиады

Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими спортсменами. Которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Глава государства не изменил своей традиции, согласно которой он встречается с олимпийцами регулярно.

"Да, я могу подтвердить, что такая встреча состоится", — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Пока, впрочем, неизвестно, будут ли присутствовать на встрече с первым лицом страны те наши спортсмены, которых Международный олимпийский комитет лишил права выступать в Южной Корее.

Как уже сообщали Вести.Ru, МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.