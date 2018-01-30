Российские десантники меняют срочников на профессионалов

За последние четыре года количество солдат срочной службы в ВДВ России сократилось вдвое, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Связано это с тем, что в воздушно-десантных войсках хватает профессиональных военных, которые служат по контракту. Новобранцы просто не нужны.

В оборонном ведомстве уточнили, что сейчас в отечественных ВДВ уже есть подразделения, куда срочников вообще не берут, а в некоторые армейские части принимают не больше 100 человек. Всего же за прошлый год в ряды российских десантников вступили 5 тысяч новобранцев.

Ранее пресс-служба ВДВ отчиталась о росте боеспособности российских десантников. Итак, за последние пять лет огневая мощь голубых беретов увеличилась на 16%. Бронетехника стала живучее на 20%. Кроме того, отряды ВДВ стали в 1,3 раза мобильнее и маневреннее. Эффективность десанта выросла во многом благодаря новой технике: боевым машинам БМД-4М, бронетранспортерам БТР-Д и самоходным пушкам "Спрут-СД".