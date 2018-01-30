Клинок X века и Бородинский клад: археологи реставрируют сокровища Древней Руси

В Москве началась реставрация древнего меча. Клинок, который участвовал в битвах еще тысячу лет назад, был обнаружен под Смоленском. Он может рассказать целую историю побед и поражений так же, как и легендарный Бородинский клад. Ученые нашли его больше столетия назад, однако исследования начались только сейчас. Какие тайны хранят артефакты?

Сергей Каинов уже полгода изучает редкий меч эпохи правления князей Святослава и Владимира. Оружие было найдено летом 2017-го в одном из курганов Гнездовского археологического комплекса под Смоленском.

"Уникальная особенность нашего меча — хорошо сохранившиеся ножны. Удалось проследить вырезанный валик по осевой этих ножен. Для чего он нужен? Его функционал нам непонятен, будем разбираться, искать аналогии", — говорит старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Сергей Каинов.

По мнению ученых, древний артефакт принадлежал дружиннику, который жил в десятом веке. Об этом свидетельствует тип погребения: в доспехах и с оружием в то время хоронили только представителей знати.

На первый взгляд, уникальная находка мало напоминает оружие. За годы, проведенные в почве, меч сильно разрушила коррозия. На его реставрацию может уйти год. Главным ключом к разгадке тайны предмета с тысячелетней историей станет клеймо: по нему исследователи определят место изготовления клинка.

Археолог обращает внимание и на другие ценные экспонаты, обнаруженные в Гнездове. Один из них — фрагмент щита. Последний раз подобный предмет находили лишь в начале прошлого века.

"Еще более редкая находка — это боевой нож. Всего на территории Гнездова найдено четыре боевых ножа. Это — пятый", — говорит Сергей Каинов.

В соседнем зале Исторического музея ученые исследуют Бородинский клад. Находка 1912 года до сих пор удивляет научный мир новыми фактами. Доктор исторических наук Наталья Шишлина с коллегами ищет ответы на вопрос, есть ли связь между нефритовыми топорами Бородинского клада Причерноморья и троянской цивилизацией в Анатолии.

"Такое копье мы имеем в описании Илиады. Исследователи считают важным для себя понять, было ли это сделано в одном месте, в одной мастерской, из какого металла", — рассказывает заведующая отделом археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина.

Реставратор Анастасия Лобода шаг за шагом восстанавливает первозданный облик вещей начала второго тысячелетия до нашей эры. Копья из чистого золота и серебра, нефритовые топоры и золотая булавка: современные технологии позволяют составлять "биографию" каждого предмета. Для полноты картины планируют провести изотопный и элементный анализ.

"Это поможет нам определить производственные центры и мастерские, в которых все это было изготовлено", — говорит сотрудник национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Анастасия Лобода.

Сокровища из Бородинского клада регулярно выставляются в Историческом музее, а меч X века в следующем году станет центральным экспонатом выставки, посвященной созданию древнерусского государства.