Путин - доверенным лицам: уважать конкурентов и продвигать свою повестку

Уважительно относиться к конкурентам, к людям с иной точкой зрения, но при этом продвигать свою повестку. Этот совет дал своим доверенным лицам на встрече в Гостином дворе кандидат в президенты Владимир Путин.

При этом Путин призвал говорить о результатах только тогда, когда они есть. И при этом напомнил народную мудрость: "У нас как в народе говорят? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!"

Любая избирательная кампания, подчеркнул Путин, делится на несколько этапов, формального — сбора подписей и других, так и содержательного.

"Это прямой разговор, прямой диалог с гражданами, с избирателями. Он важен для нас, для любой страны, цитирует Путина "Интерфакс". — Много уже сделано, кое-что не удалось сделать. И вот очень важно нам услышать, как люди оценивают все наши усилия по улучшению ситуации в экономики, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, жилищной политике, и так далее, и так далее".

При этом Путин признал, что проблем очень много. А потому именно на содержательную часть нужно обратить сейчас особое внимание.

Ранее сторонники выдвижения Путина на еще один президентский срок собрали 1 миллион 600 тысяч в его поддержку. Самовыдвиженцу для регистрации требуется собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Потому штаб Путина передал в ЦИК 350 тысяч подписей.