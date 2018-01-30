Директор ФИФА Смит: ситуация с Олимпиадой не влияет на чемпионат мира

Многих поклонников спорта в нашей стране волнует вопрос, не распространится ли ситуация с отстранением сборной России от зимней Олимпиады на чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Директор департамента ФИФА Колин Смит заявил, что эти вопросы не пересекаются.

"Ситуация никоим образом не повлияет на чемпионат мира, — цитирует директора ФИФА по проведению соревнований РИА Новости. – До и во время проведения чемпионата мира будут сделаны соответствующие проверки. События на зимней Олимпиаде никак не скажутся на проведении турнира".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Казани, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.