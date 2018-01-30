Двухсотлетний дом на Тверском бульваре вдруг начал меняться

Восстановление или разрушение? После продажи с молотка старинный дом на Тверском бульваре скрылся под фальшфасадом. Новый владелец пообещал сохранить историческое здание, однако факты говорят об обратном. К тому же выяснилось, что никаких разрешений на проведение работ получено не было. Что же происходит за строительной стенкой?

Здание с двухсотлетней историей, жильцами здесь были выдающиеся личности. Поэт Всеволод Иванов, в гости к которому так часто заходил Сергей Есенин. Чуть позже одну из квартир занимал знаменитый актёр Соломон Михоэлс. На Тверском бульваре флигель с изящной архитектурой считался одним из самых красивых. Но сейчас активисты боятся, что от постройки XIX века не останется и камня на камне.

"Задний двор у них выстроился абсолютно в новом объеме, более того — с увеличением одного этажа. То есть, то, что мы можем видеть выше фальшфасадной стены — сетка — это идет абсолютно новый этаж. Искажен вид из переулка и со стороны бульвара, потому что увеличен непосредственно объем", — объясняет активист Андрей Новичков.

Несколько лет назад дом ушел с молотка. Новый владелец решил перестроить его в гостиницу, утверждают активисты. Пощадил лишь фасад — все остальное уже снёс. В доказательство — фотографии, сделанные украдкой.

"Когда работы только начались, здесь кто-то любезно прорезал дырочки, и была только сеточка зелененькая. И сквозь нее мы могли наблюдать работы", — рассказывает Андрей Новичков.

Попытки спасти здание успехом не увенчались. Дома, несмотря на всю его историю, нет в списке памятников культурного наследия. Да и новые владельцы снос стен категорически отрицают. Уверяют: наоборот, укрепили их.

"Закачали смесь, чтобы не разрушались ни кирпичные стены, потому что кирпич старинный, исторический, ни фундамент. Мы это все укрепили", — говорит представитель ООО "КФС-групп" Татьяна Семенова.

Но продемонстрировать журналистам это почему-то отказались.

Оценить масштаб проведенных строительных работ на данный момент невозможно: по периметру все здание закрыто плотным фальшфасадом, через который ничего не видно. Вход на территорию закрыт и туда никого не пускают.

Не оттого ли, что среди документов у застройщика пока нет разрешения на строительство? Зато готов проект и, как утверждает застройщик, в планах — не гостиница вовсе, а шахматный клуб. Сейчас объект заморожен и якобы опечатан. Но рабочие из здания почему-то не уходят.