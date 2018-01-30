Нейросесть научилась вставлять Николаса Кейджа в популярные фильмы

Команда энтузиастов с популярного интернет-форума Reddit научилась с помощью нейросети заменять Николасом Кейджем актеров в известных художественных фильмах. Качество и достоверность получившихся роликов поражает. Эксперты опасаются, что невинная, на первый взгляд, забава, может далеко зайти, сообщает The Verge.

Замена лиц в видео происходит по тому же алгоритму, что и наложение масок в инстаграм-сториз. Нейросеть сравнивает фрагменты лиц на исходном видео с фотографиями Кейджа из открытых источников, а затем интегрирует их в ролик.

К примеру, вот так выглядит "Индиана Джонс" с Николасом Кейджем вместо Харрисона Форда.

А вот Кейджем заменили Шона Коннери в фильме "Доктор Ноу".

Оказалось, что при желании Кейджа легко сделать женщиной. Ниже опубликован отрывок из картины "Бэтмен против Супермена" с актером в теле Эми Адамс.

Ранее эта же команда энтузиастов научилась вставлять лица знаменитостей в порно, что вызвало скандал. Многие говорят о неэтичности использования нейросетей.