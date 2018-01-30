Медалистка Олимпиады Илюхина объявила о завершении карьеры

Серебряная медалистка Олимпийских игр-2010 в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина сообщила о том, что завершает спортивную карьеру. По словам самой спортсменки, на такое решение повлияла беременность.

"Я завершаю карьеру, потому что в моей жизни наступило радостное событие, — признается Илюхина. – Изначально я не планировала завершение карьеры, но так сложилось. Когда женщина накануне Олимпийских игр узнает о беременности, то уже нереально принять участие в Олимпиаде. В данном положении я уже не хочу рисковать ни здоровьем, ни чем-либо другим. С одной стороны для меня это радостная новость, с другой – спортивной, наверное, не совсем радостная".

Напомним, ранее Илюхина не попала в окончательную заявку сборной спортсменов из России по сноуборду на предстоящие Олимпийские игры, которые состоятся в Пхенчхане.