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Обнаружение и лечение различных форм рака 58 минут назад
Никотин в электронных сигаретах может увеличить риск развития рака
Несмотря на то, что многие считают электронные сигареты намного безопаснее традиционных табачных изделий, они также могут серьёзно вредить здоровью человека и даже приводить к развитию опасных заболеваний.
Фото Global Look Press.
Растущая популярность электронных сигарет привела к ожесточённому спору среди специалистов в области здравоохранения. С одной стороны, некоторые медики считают, что использование электронных сигарет (вейпинг) – относительно безопасный способ отучить заядлых курильщиков от гораздо более опасных табачных изделий. С другой стороны, есть и те, кто уверен в том, что риски от курения таких сигарет ещё до конца не изучены, и они вполне могут быть не менее опасными в сравнении с рисками от курения обычных сигарет.
Недавнее исследование, проведённое на лабораторных мышах, может дать пищу для размышлений сторонникам обоих лагерей.
Исследователи выяснили, что никотин, вдыхаемый из электронных сигарет, может быть преобразован в химические вещества, которые повреждают ДНК и ослабляют механизмы генетического восстановления организма.
Специалисты из Нью-Йоркского университета подвергли грызунов воздействию пара электронных сигарет (он содержал как никотин, так и жидкие растворители) и сравнили их с контрольной группой. Последней давали лишь отфильтрованный воздух. Они также подвергали мышей воздействию никотина и этих растворителей по отдельности.
Учёные подвергали животных такому испытанию в течение трёх часов в день, пять дней в неделю и так на протяжении трёх месяцев.
В результате специалисты обнаружили у первой группы грызунов повреждения ДНК в нескольких органах: лёгких, сердце и мочевом пузыре, чего не наблюдалось у контрольной группы. Кроме того, естественные механизмы восстановления ДНК были также подавлены у мышей, подвергшихся воздействию дыма.
По словам ведущего исследователя профессора экологической медицины Моон-шонг Тана (Moon-shong Tang) из Школы медицины при Нью-Йоркском университете, повреждение было замечено и в ДНК, и в её способности "ремонтировать" себя, что увеличивало вероятность мутации клеток и развития рака.
"Мы обнаружили, что растворитель сам по себе не вызывает повреждения ДНК. Никотин вместе с растворителем электронной сигареты причинял тот же ущерб, что и никотин в одиночку", — говорит Тан.
В другом эксперименте учёные обнаружили точно такую же картинку в культивированных человеческих клетках лёгких и мочевого пузыря, которых подвергали действию никотина. Иными словами, также были вызваны повреждения ДНК и подавлялась способность восстановления ДНК.
Тан также выяснил, что такие клетки, подверженные действию никотина и продуктов его распада, легче превращались в опухолевую ткань.
Основываясь на этих результатах, учёные предполагают, что пар электронных сигарет является канцерогенным, а курильщики таких сигарет имеют более высокий риск развития рака лёгких или рака мочевого пузыря. У них также больше шансов получить заболевания сердца по сравнению с теми, кто не курит.
По словам профессора, изменения ДНК были схожи с теми, которые ранее были связаны с пассивным курением. Но он добавил, что нужно больше исследований, чтобы выяснить, действительно ли вейпинг увеличивает риск развития рака.
Как признают исследователи, табачный дым полон и других химических веществ, потенциально способных вызывать рак наряду с различными проблемами со здоровьем (эмфиземой лёгких, например).
Тем не менее научная работа вторит и другим экспертам, показывая, что такие сигареты могут причинить вред здоровью людей. В частности, год назад крымские учёные выяснили, что электронные сигареты негативно влияют на лёгкие.
Авторы намерены продолжить работу, чтобы окончательно разобраться, опасны ли электронные сигареты или же нет. По словам Тана, они хотят изучить долговременное воздействие никотина и пара электронных сигарет на организм мышей (работы в этом направлении уже начались) и выяснить, действительно ли при этом развивается рак или заболевания сердца.
Однако Тан не ожидает, что ответы на эти вопросы появятся в ближайшее время. "Результаты могут занять годы, поскольку рак – это медленный процесс", — заключает учёный.
Итоги исследования представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
К слову, ранее учёные также выяснили, что никотин в электронных сигаретах может увеличить риск возникновения болезней сердца. Кроме того, российско-американская группа исследователей нашла новые канцерогены в "выхлопе" электронных сигарет. В парах большинства электронных сигарет также было обнаружено вещество, вызывающее тяжёлое заболевание лёгких.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали о преимуществах отказа от курения даже в пожилом возрасте.
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