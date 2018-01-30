У Сфинкса в Египте встретились самый высокий мужчина и самая крохотная женщина в мире

Совет Египта по туризму пригласил в страну мужчину из Турции и женщину из Индии, которые входят в Книгу рекордов Гиннесса.

35-летний фермер из Турции Султан Кесен, рост которого составляет 251 сантиметр, считается самым высоким человеком в мире, а Джоти Амджи из Индии признана "самой маленькой женщиной": ее рост – всего 62 сантиметра.

Рост Кесена связан с опухолью гипофиза: из-за этого заболевания его организм производит слишком много гормона роста, сообщает РИА Новости.

А вот 24-летняя жительница Индии страдает от ахондроплазии — наследственной болезни, которая приводит к карликовости из-за недоразвития костей.

Крохотная девушка, между тем, активно снимается в реалити-шоу и в кино – в частности, в сериале "Американская история ужасов".

Как сообщает Metro, в Египте рекордсмены приняли участие в фотосессии с целью привлечь внимание туристов к достопримечательностям. Прежде всего они снялись, конечно же, на фоне пирамид в Гизе и Сфинкса.