Бокс. Головкин и Альварес договорились о матче-реванше

Русский боксер из Казахстана Геннадий Головкин проведет очередной бой 5 мая. Его соперником станет обладатель пояса главного издания о боксе The Ring Сауль Альварес. Первый матч двух суперзвезд мирового бокса завершился весьма спорной ничьей.

"Я готов снова драться с Канело [испанское прозвище Альвареса, что означает "рыжий", — прим. ред.] и счастлив, что он принял бой, — цитирует Головкина Спортс.Ru со ссылкой на BJ Penn. – Это поединок, которого хочет весь мир. Бой, которого заслуживает бокс".

При этом казахстанец выразил несогласие с с решением некоторых судей по предыдущему бою против Альвареса: "Но в этот раз я покину ринг чемпионом в среднем весе".

Альварес провел на ринге 52 боя, выиграв 49 и проиграв однажды при двух ничьих. Головкин является чемпионом мира по четырем версиям – Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной организации бокса (IBO). На его счету 33 победы на ринге при единственной ничьей.