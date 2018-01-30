Хоккей с мячом. Россияне минимально победили финнов

В Хабаровске на чемпионате мира по хоккею с мячом завершились все матчи очередного дня. Второй тур в подгруппе "А" завершал поединок сборных России и Финляндии. Экс-чемпионы мира и хозяева льда победили команду Суоми с минимальным счетом 2:1.

Вторая игра получилась для российской сборной весьма напряженной, учитывая то, что днем ранее наши разгромили норвежцев (15:1), а финны неважно смотрелись против чемпионов мира шведов (1:9). Но в отчетной игре наши северные соседи дали настоящий бой.

Гости даже открыли счет: на 25-й минуте отличился Лукконен. Впрочем, отыгрались россияне довольно быстро, когда через 6 минут мяч забил Ишкельдин. А вот победного гола пришлось ждать более получаса: решающий удар нанес Миргазов. Соперник провели довольно нервную концовку, но наши удержали победу.