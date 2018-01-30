Флешку включил: Путин поблагодарил Машкова за "Движение вверх"

Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за спортивную кинодраму "Движение вверх". Актер в Гостином дворе в Москве представил результаты работы группы "Культура и искусство" на встрече Путина с его доверенными лицами. Реплика президента России с благодарностью удивила Машкова. Он не знал, что Владимир Путин сходил на фильм.

"Я никуда не ходил, флешку включил, я тоже современный человек", — ответил на вопрос Машкова Путин.

- Украли? – в шутку уточнил Машков.

"Почему сразу украли? – тут же среагировал глава российского государства. — Нет, не украли, дали посмотреть".

На выборы президента России Владимир Путин идет как самовыдвиженец. Его избирательный штаб собрал 1 миллион 600 тысяч подписей в поддержку выдвижения действующего российского президента. В ЦИК, правда, передали только 350 тысяч. Для самовыдвиженца достаточно собрать 300 тысяч подписей в пооддержку.

Фильм "Движение вверх" вышел в прокат 28 декабря 2017 года, напоминает РИА Новости. На третьей неделе проката фильм стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке кассовых лент российского проката. "Движение вверх" собрало уже более 2,5 миллиарда рублей.

Кино рассказывает о сенсационной победе советской баскетбольной сборной над американцами на XX летней Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили многократного номинанта на "Оскар", американского актера Джона Сэвиджа.

Проект поддержал канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.