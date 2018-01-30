Путин призвал ограждать Интернет от деструктивных сил

Президент России Владимир Путин считает, что люди должны себя ограждать от деструктивных сил в Интернете, однако драконовские меры не нужны, передает ТАСС.

"Конечно, общество себя должно ограждать от каких-то деструктивных сил в глобальной сети, — заявил он на встрече со своими доверенными лицами. — Это совсем не значит, что нужно ввести какие-то драконовские методы", — сказал глава государства.

Президент напомнил, что уже принимались меры, связанные с борьбой с распространением детской порнографии, наркотиков и призывов к суициду в Интернете. По его словам, эти меры дали положительные результаты, хотя по поводу них и "было много шума".

"Никаких перегибов здесь нет", — констатировал Путин, отметив, что и подобные меры требуют общественного контроля.

Также Путин отметил, что иногда анонимность в Сети порождает проблемы, "так как за этими никами неизвестно кто прячется". По словам президента, скрывать свои имена уже нет особой надобности, потому что "черный воронок за тобой все равно не приедет".