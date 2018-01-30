Полуголый уралец заставил "спасшую" его семью спрыгнуть с балкона

Находившийся под воздействием наркотиков 23-летний житель Волчанска устроил забег по городу в одних трусах, после чего вломился в первую попавшуюся квартиру и заставил трех человек спрыгнуть с балкона, а сам вместе с грудничком забаррикадировался в помещении, сообщает "Вечерний Карпинск". Очевидцы сняли дебошира — два месяца назад освободившегося из колонии — на видео.

Драма разыгралась около 10:30 утра в минувший понедельник, 29 января, в двухэтажном доме на улице Мичурина — именно здесь финишировал одурманенный полуголый "легкоатлет". В подъезде он стучался и звонил во все двери с просьбой спасти его от преследователей, чем разжалобил 47-летнюю женщину. Стоило ей щелкнуть замком, как молодой человек оказался в коридоре, и остановить его не удалось ни молодым родителям, ни свекрови.

"Он прошагал на кухню, взял два ножа и загнал всех троих на балкон. Ребенок оставался в своей кроватке. Потом этот буйный парень стал крушить всю мебель в квартире и говорить, чтобы те прыгали со второго этажа вниз, иначе их зарежет. Парень и его мать прыгнули, а супруга осталась на балконе. Тогда он ее взял и сам скинул вниз. Далее начал швырять с балкона вещи, обломки мебели, велосипеды и все, что попадалось по руку, даже газовый баллон выкинул. Ребенок все это время находился в квартире и плакал", — пояснили очевидцы.

Спасавшийся от преследователей дебошир забаррикадировал дверь, так что полицейские не смогли попасть в квартиру, зато им удалось уговорить его спуститься вниз по известному маршруту — через балкон. Однако встреча со стражами порядка не принесла ему успокоения, так что в дело пришлось вмешаться врачам, медикаментозно усмирившим буяна.

Мама малыша при падении получила сотрясение головного мозга и несколько переломов и в итоге оказалась в больнице, сам же грудничок, как отмечают свидетели, изрядно накричавшись, уснул в своей кроватке — его незваный гость, устроивший погром в квартире, не тронул.