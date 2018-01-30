Армейские экологи планируют ликвидировать более 400 тонн лома

Армейские экологи планируют ликвидировать более 400 тонн ломаЧитайте нас в Telegram
Подразделения экологов Восточного военного округа собираются вывезти с островов Врангеля и Большого Шантара 430 тонн металлолома. На первом очищать будут бухту Сомнительная и бывший аэродром Звездный. Там планируют собрать свыше двух тысяч железных бочек общим весом 320 тонн. Их спрессуют и подготовят к утилизации в 2019 году.
На Большом Шантаре, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО, мусор уберут на территории в полторы тысячи квадратных километров. Попутно уничтожат двадцать заброшенных зданий. Также с острова вывезут 110 тонн спрессованных бочек.
Отряды военных экологов будут сформированы до конца февраля. На острове Врангеля они начнут работать с начала июня. Большой Шантар собираются очищать чуть позже, в середине июля. Кстати, за 2017 год военнослужащие вывезли с этих двух островов 600 тонн лома. В том числе 9 тысяч металлических бочек.
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